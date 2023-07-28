شكرا لاهتمامكم بخبر عن دون ملابس داخلية.. شمس الكويتية تستعرض خلفيتها ومفاتنها الانثوية بطريقة خادشة فجرت غضب الكويتيين ! (شوف دلوقتي) على موقع الخليج الان

عدن - ياسمين فواز - نشرت الفنانة ​شمس الكويتية​ فيديو لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه بفستان باللون الزهري وهي تضع المكياج على وجهها.

ظهرت شمس بالفيديو وهي تستدير حول نفسها وتستعرض جسمها الذي بدا مختلفا تمام، حيث لاحظ المتابعون أن شمس قد غيرت شيئء ما بشكلها حيث ظهرت ومؤخرتها أكبر بشكل جدا ملحوظ.

تداول رواد مواقع التواصل الصورة على صفحاتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي معلقين عليها قائلين أنها تعرضت لعمليات تكبير لمؤخرتها.

يذكر أن شمس نشرت مسبقا فيديو لها على خاصية القصص القصيرة "الستوري" على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه بروب الاستحمام الأبيض.

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