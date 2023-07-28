أخبار اليمن : 49 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

49 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 49 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارة لطيران العدوان التجسسي على مقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق طائرة تجسسية في أجواء مقبنة، وقصف مدفعي على حيس، و45 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.