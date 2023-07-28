أخبار اليمن : حريق يلتهم منزل مواطن في صنعاء

حريق يلتهم منزل مواطن في صنعاء
أخمد رجال الدفاع المدني اليوم، حريقا نشب في منزل المواطن منير الشوكاني والكائن في جولة المصباحي جوار مدرسة الديلمي بمديرية السبعين في أمانة العاصمة.
وأوضحت مصلحة الدفاع المدني في بيان، أنه وفور تلقي البلاغ هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماده ومحاصرة مصدر النيران في غرفة بالطابق الثالث، خلال فترة وجيزة دون امتداده الى باقي أرجاء المنزل.
وأشارت أن أسباب اشتعال الحريق لازالت مجهولة وقيد التحقيق لدى الجهات المختصة، لافتاً إلى عدم وجود أي خسائر بشرية.
وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر.
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