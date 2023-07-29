أخبار اليمن : الوهباني يواسي آل العبسي

الوهباني يواسي آل العبسي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ رشاد علي عبدالجليل العبسي، عضو اللجنة الدائمة المحلية بمديرية حيفان محافظه تعز، الذي إنتقل الى جوار ربه بعد حياه حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والإصلاح بين الناس.
وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد جميل رشاد علي عبدالجليل العبسي، واخوانه، وكافة آل العبسي بمديرية حيفان محافظة تعز في هذا المصاب.
سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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