أخبار اليمن : 9 غارات ضمن 91 خرقاً لوقف النار بالحديدة

9 غارات ضمن 91 خرقاً لوقف النار بالحديدةارتكبت قوى العدوان 91 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 9 غارات لطيران العدوان التجسسي على مقبنة وحيس والجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء مقبنة وحيس والجبلية، وقصف مدفعي على حيس، و54 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.