أخبار اليمن : وفاة شاب غرقاً في خزان مياه بحجة

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وفاة شاب غرقاً في خزان مياه بحجة

توفى شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، اليوم، غرقاً داخل خزان مياه أرضي في محافظة حجة. وفاة شاب غرقاً في خزان مياه بحجةتوفى شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، اليوم، غرقاً داخل خزان مياه أرضي في محافظة حجة. وأفادت مصادر محلية بأن الشاب حسين شوعي (25 عاماً) توفي غرقاً أثناء قيامه بالسباحة في خزان مياة أرضي بمديرية الشاهل، حيث قام الأهالي بانتشال الجثة. وتأتي الحادثة، في ظل إستمرار تحذيرات مصلحة الدفاع المدني بعدم السباحة في السدود والحواجز المائية والبرك، كونها غير صالحه للسباحة حتى وإن كانوا يجيدون السباحة بمهارة.

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