أخبار اليمن : مجيديع يعزي العقيد أمين صالح سند بوفاة شقيقه

مجيديع يعزي العقيد أمين صالح سند بوفاة شقيقهبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ محمد صالح سند، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد مجيديع في البرقية التي بعثها إلى العقيد أمين صالح سند وإخوانه، بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية البارزة بمديرية عمران التي حظيت باحترام وتقدير الجميع.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لكافة آل سند في محافظة عمران بهذا المصاب.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".