أخبار اليمن : قصف سعودي يوقع 3 جرحى مدنيين في صعدة

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قصف سعودي يوقع 3 جرحى مدنيين في صعدة

أصيب ثلاثة مواطنين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديريتي شدا ومنبه بمحافظة صعدة. قصف سعودي يوقع 3 جرحى مدنيين في صعدةأصيب ثلاثة مواطنين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديريتي شدا ومنبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف المناطق الآهلة بالسكان في مديرية منبه، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح متفاوتة. وأشار المصدر إلى إصابة مواطن بقصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدا الحدودية نقل على إثرها إلى مستشفى رازح الريفي، إضافة إلى تعرض ممتلكات المواطنين للقصف بشكل مستمر.

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