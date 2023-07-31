أخبار اليمن : الحديدة.. 57 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 57 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 57 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، غارتين للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء حيس، و7 خروقات بقصف مدفعي، و42 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.