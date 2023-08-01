أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة وأجواء حارة

توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة وأجواء حارةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء بعض المحافظات وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع والبيضاء.

في حين قد تهطل أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، صنعاء، عدن، لحج، أبين، شبوة، وهضاب وصحارى محافظات حضرموت، المهرة، الجوف ومأرب.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37- 42 درجة مئوية، وحارة ورطبة بالمناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34 - 40 درجة مئوية.

وحسب المركز قد تكون الرياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 30 - 50 عقدة وارتفاع الموج يصل إلى سبعة أمتار.

ومن المتوقع هبوب رياح نشطة إلى قوية على أجزاء من السواحل الجنوبية وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15 - 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج يصل إلى أربعة أمتار.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب : 40 ملم، تعز : 15.9، صرفيت : 11.3، ريمة : 9.4، السدة : 1.9 ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، المحويت، صنعاء، ذمار، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، وأجزاء من صحارى محافظات حضرموت، المهرة والجوف وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

حذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول وكذا من العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية.

كما حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية ونصح بالإكثار من شرب السوائل.

وحث الصيادين ومرتادي البحر على أخذ الاحتياطات اللازمة جراء اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.