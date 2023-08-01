أخبار اليمن : وزارة التربية تعتمد مبلغ مالي للعاملين بهذا القطاع

وزارة التربية تعتمد مبلغ مالي للعاملين بهذا القطاعأكد وزير التربية والتعليم، يحيى بدرالدين الحوثي، اعتماد بدل تنقلات لمنتسبي جهاز محو الأمية وتعليم الكبار للعام الدراسي الجاري 1445 هـ .

وقال، خلال اجتماعه اليوم بقيادة جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بحضور وكيلي الوزارة ابراهيم شرف و قطاع المشاريع والتجهيزات صادق الرشا، " تم اعتماد نفقات تشغيلية لمراكز تدريب محو الأمية بالمحافظات بالإضافة إلى بدل تنقلات للمعلمين والمعلمات والمدربين والمدربات بفصول ومراكز محو الأمية وتعليم الكبار وبحسب الإمكانيات المالية المتاحة " .

وأشاد وزير التربية بجهود جهاز محو الأمية في سبيل الحد من الأمية ومواصلة برامجهم ونشاطهم في ظل شحة الإمكانات والظروف الاستثنائية الصعبة التي أفرزها استمرار العدوان والحصار .

وفي الاجتماع استعرض رئيس الجهاز، أحمد الكبسي، جهود الجهاز في سبيل الارتقاء بمستوى الاداء وكذا أبرز انجازات الجهاز خلال العام الماضي ومنها فتح الفين و 199 مركزاً لمحو الأمية تضم ثلاثة آلاف و 773 فصلا دراسيا جديدا .

وأوضح أن إجمالي عدد الدارسين بفصول محو الامية لهذا العام بلغ 94 الفا و 797 دارسا ودارسة منهم ألفا و 115 ذكور فيما بلغ عدد الدارسين في مراكز التدريب الأساسي 12 ألفا و 380 متدربا ومتدربة منهم 176 متدربا ، لافتاً إلى أن الجهاز قام بإعداد وتأليف 11 دليلا تدريبيا في تسعة تخصصات حرفية لم يكن قد تم اعدادها من قبل .

وأضاف الكبسي "بفضل الله تم عقد اجتماع للمجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار برئاسة نائب رئيس المجلس، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، والذي كان من أبرز مخرجاته إقرار تعديلات على قانون محو الامية وتعليم الكبار وتدشين مرحلة التكميل الدراسية بفصول محو الأمية والتي تعادل شهادة الصف التاسع اساسي" .

