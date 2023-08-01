أخبار اليمن : البرلمان يستعرض تقريرًا بشأن نزول ميداني للمراكز الجمركية

البرلمان يستعرض تقريرًا بشأن نزول ميداني للمراكز الجمركيةاستمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبد السلام صالح هشول زابية، إلى تقرير لجنة الشئون المالية بشأن نزولها الميداني إلى عدد من المراكز الجمركية ومنها مركز الراهدة الجمركي بمحافظة تعز ، ومركز عفار الجمركي ، ومكتب جمارك ذمار.

وتضمن التقرير استفسارات اللجنة الموجهة للمسؤولين في تلك المراكز وايضاحاتهم و ردودهم عليها فيما يتعلق باستكمال البنية التحتية والنظام الشبكي، ونظام الاسكودا، والرافعات والدكات والأشعة وغيرها من التجهيزات اللازمة لتسهيل وتبسيط الإجراءات، وأهم الصعوبات التي تواجه عمل المراكز الجمركية.

وتطرق التقرير إلى حجم الأضرار التي تعرض لها مركز عفار الجمركي جراء تعمد تحالف العدوان قصفه في إطار الحرب الاقتصادية، وزيادة معاناة الشعب اليمني.

كما تطرقت استفسارات اللجنة إلى التنسيق من قبل مكاتب الجهات الحكومية العاملة في إدارة المراكز الجمركية والصعوبات والمعوقات التي تعترض سير أعمال الفحص والمعاينة في بعض المراكز والتدابير اللازمة التي يتم اتخاذها للحد من التهريب.

واختتم التقرير بجملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات.

وقد أقر المجلس اعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

وفي الجلسة استعرض المجلس رسالته الموجهة للحكومة حول عدد من النقاط الهامة، التي سيتم مناقشتها مع حكومة الإنقاذ الوطني في الجلسة المحددة لذلك ، والتي استكمل مناقشتها ووافق عليها.

إلى ذلك أقر المجلس إدراج تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والعامة المشتركة المحصلة خلال النصف الأول من العام 1444 ه على مستوى الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة، والمحافظات..وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الاسلامية، حول مشروع قانون لسنة 2007م بشأن التحكيم، إلى جدول أعماله لهذه الفترة.