أخبار اليمن : إفتتاح المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني بصنعاء

إفتتاح المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني بصنعاءافتتح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي اليوم بصنعاء، المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني ومنتجات النحل الذي تنظمه على مدى أربعة أيام وحدة العسل باللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري بالتنسيق مع وحدة تمويل المشاريع بأمانة العاصمة، وبمشاركة حوالي 80 جناح لمنتجي ونحالي وتجار العسل.

وقال النعيمي إن المهرجان يعد تظاهرة سنوية للترويج للعسل اليمني، واطلاع المجتمع على أنواعه وجودته مقارنة بالأصناف الخارجية والمستوردة، فضلا عن دور المهرجان في الحفاظ على الإرث التاريخي لإنتاج العسل وتسويقه بالصورة المثالية، ومواكبة التطورات والتقنية الحديثة في الإنتاج والتسويق.

ولفت إلى أن المهرجان يأتي في إطار توجهات الدولة للاهتمام بهذا المحصول الاقتصادي المهم، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتطوير إنتاجية العسل في اليمن.

وأشاد عضو السياسي الأعلى بمستوى الإعداد لفعاليات المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني، الذي يعد من أفضل الأنواع في العالم بما يعزز من سمعته والترويج له.

من جانبه أوضح وزير الزراعة والري عبد الملك الثور أن سلالة النحل في اليمن مميزة وتختلف عن غيرها من أنواع النحل في العالم رغم أنها صغيرة الحجم لكن إنتاجها عالي الجودة، وأن العسل اليمني يُنتج في مناطق طبيعية خالية من المواد الكيماوية، إلى جانب أن النحالين لا يقومون بانتزاع غذاء الملكات من العسل وبالتالي يصبح محتفظا بكامل مواصفاته الطبيعية، كما أن اختلاف البيئات الزراعية ساعد على تنوع العسل اليمني.

ونوه إلى أن العسل اليمني يحظى بإقبال المستهلكين نظرا لجودته العالية والمميزة التي عُرف بها منذ القدم.. مشيرا إلى أن المهرجان يعد فرصة لتنمية قطاع العسل، ودعماً للاقتصاد الوطني من خلال نشر ثقافة الإنتاج، والترويج والتسويق له.

فيما اعتبر نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا رضوان الرباعي، العسل اليمني إرثا تاريخيا في اليمن، في حين تعد تربية النحل وإنتاجية العسل من أهم الأنشطة الزراعية التي تمارسها شريحة كبيرة من أبناء الوطن كمصدر دخل، مؤكدا أن هناك توجهات للتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوصيف وتصنيف العسل وتفعيل الإشراف الفني والرقابي على إنتاجه وتسويقه.. داعيا منتجي ومسوقي العسل إلى تسمية منتجاتهم بعلامات وماركات تجارية محددة.

واستعرض الرباعي الأنشطة التي نفذت في إطار النهوض بقطاع العسل، منها توزيع خلايا النحل والمستلزمات النحلية، وإنشاء مراكز لإكثار الخلايا.. لافتا إلى أن هناك توجه للاستفادة من المحميات الطبيعية، حيث تم ولأول مرة إنشاء محمية للعسل الدوائي الذي يعتبر من أهم المنتجات النحلية التي لا يتدخل فيها الانسان.

وتطرق إلى خطط الوزارة لبناء قدرات النحالين ليس في إنتاج العسل وحسب بل وفي المنتجات النحلية الأخرى مثل الغذاء الملكي وسم النحل وحبوب اللقاح .. داعيا رجال الأعمال إلى الاستثمار في تصنيع وإنتاج مدخلات ومستلزمات العسل التي تساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتخفيف الكلفة.

بدوره أشار رئيس وحدة العسل في اللجنة الزراعية محمد عباس، إلى أن المهرجان إحدى طرق دعم العسل اليمني وتحسين صورته وطرق تداوله محليا وخارجيا.

ولفت إلى أن المهرجان يتضمن فعاليات شعبية وعلمية يشارك فيها خبراء وباحثون في مجال تربية النحل والمواصفات والخصائص الدوائية للعسل اليمني والإرشاد الزراعي والعديد من الأنشطة والفعاليات في هذا الجانب.

وعلى هامش المهرجان تم إشهار الاستراتيجية الوطنية لتنمية تربية النحل وإنتاج العسل بحضور فريق من الهيئة العامة للاستثمار.