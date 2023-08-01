أخبار اليمن : الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبدالله ثوابه

الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبدالله ثوابهبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ عبدالله غانم ثوابه، أحد الأعضاء الالف المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام عام 1982م، والذي إنتقل الى جوار ربه بعد حياه حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والإصلاح بين الناس.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد/ محمد عبدالله غانم ثوابه، وإخوانه، وكافة آل ثوابه، بمديرية بعدان محافظة إب، عبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب.

سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".

