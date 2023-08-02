انت الأن تتابع خبر عدت صافيناز .. فلاحة مصرية شقراء فائقه الجمال ولعت النت بمت فعلته من غرفه نومها تتحدي اشهر راقصة في مصر والوطن العربي بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال.. ومتابع غلبتي سما المصري ورهف القنون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة ٢٥ سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد الراقصة الاستعراضية سما المصري، والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وذلك بعد تنازل وكيل مرتضى منصور نيابة عنه فى القضية أمام المحكمة.

وفى تصريح خاص لـ”بوابة أخبار اليوم”، أكد الدكتور أشرف ناجي دفاع الفنانة سما المصري ، أن هذه القضية تعد رقم ١٦ والتى تنتهى بالتصالح من مجمل القضايا المقامة من المستشار مرتضى منصور ضد سما المصرى والبالغ عددهم ١٨ قضية.

ولفت ” ناجي” إلى أن هناك قضيتين مقامتين من المستشار مرتضى منصور ضد موكلته سما المصرى تم تحريرهما فى قسم شرطة الأزبكية ولم يتم تحديد جلساتهم بعد.

وفي سياق متصل تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية يوم ١٥ أغسطس المقبل، استئناف النيابة العامة على براءة سما المصري، من اتهامها في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.