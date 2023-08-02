المشاط يوجه بإعادة تشغيل خطوط النقل الكهربائية
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي.
وخلال اللقاء أشاد فخامة الرئيس بالإنجاز الملموس الذي حققته الوزارة ممثلة بوزيرها الدكتور البخيتي، ابتداءً بالتخطيط، وإعداد اللوائح القانونية والتعرفة السعرية العادلة، ومن ثم إنزالها للقطاع الخاص والالتزام بها، وضبط المخالفين، وإعادة جاهزية جزء كبير من الشبكة الذي دمرها العدوان الأمريكي السعودي خلال التسع السنوات الماضية.
وأشار إلى أن ما حققته وزارة الكهرباء، من خلال استمرار تقديم الكهرباء لمناطق الحديدة خلال 24 ساعة دون انقطاع طوال العام الماضي، والتخفيض في سعر التعرفة لمواطني الحديدة، يبعث على السرور والأمل في بناء دولة المؤسسات التي تخدم الشعب اليمني العظيم.
ووجه الرئيس المشاط وزير الكهرباء بالتوسع في تقديم الخدمة عبر الشبكة الوطنية، وإدخال الخدمة للمشتركين سواءً القطاع التجاري أو المنزلي.
وأكد أهمية تشغيل وتأهيل الإمكانيات الموجودة، التي دمرها العدوان الأمريكي السعودي، وتأهيل وصيانة شبكة التوزيع، وإعادة تشغيل خطوط النقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : المشاط يوجه بإعادة تشغيل خطوط النقل الكهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.