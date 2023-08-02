بدون خجل ولا حياء منهم.. وصلة رقص فاضحة لبنات في مدرسة خاصة يثير جدلا واسعا ويتصدر تريند جوجل ومتابع.. كسحت سما المصري و لورديانا

الذي نشاهده اجتمع المصري خاصه وفي العالم اجمع من ظهوره مقاطع الفيديو للراقصات والفنانات التي بدات تتقلد بها الطالبات في المدارس المصريه.

حيث في اكثر من فيديو ظهرت بعض الطالبات وجعلت انفسهن في موقف محرج للغايه بعد ان قاموا بتصويره انفسهن وعرض هذه المقاطع على التواصل مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا.

حيث قامت مجموعه من الفتيات في احد المدارس المصريه بوصلتي رقص على احد الاغاني الشعبيه التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسببها في الاونه الاخيره.

حيث تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الفتيات يرقصون داخل الملعب وتم تصويرهم دون علمهم بسبب رخصتهم الجريئه التي كانوا يرقصونها داخل الحرم المدرسي الذي جعل للتعليم وليس للرقص ونشر المقاطع الفيديو.

وطالب العديد من الاشخاص على توجيه الطالبات الى ما يتعلمونه وليس الى حفلات الرقص وتعليم الرقص داخل المدارس وجهت لهم بعض النصائح والى مدير المدرسه ولا اي شيء.