أخبار اليمن : أجواء حارة وأمطار غزيرة على هذه المناطق

أجواء حارة وأمطار غزيرة على هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية، وهبوب رياح شديدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، المحويت، حجة، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، الضالع، تعز، لحج، البيضاء، أبين، شبوة، وهضاب حضرموت والمهرة.

وقد تكون الأمطار أكثر غزارة على محافظات ريمة، ذمار، إب والضالع.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37- 43 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين 32- 38 درجة.

وحسب المركز من المتوقع هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 28-48 عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 16-32 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: المحويت: 5.8 ملم، السدة: 3.3، إب : 1.4، صرفيت: 0.3ملم.

وهطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.

كما حذر من درجات الحرارة المرتفعة، ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ودعا الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.