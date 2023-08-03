تقرير دولي: تضرر 80 ألف يمني جراء السيول
أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، تضرر أكثر من 80 ألف يمني جراء الأمطار الغزيرة والسيول منذ مطلع العام الجاري 2023.
وأكد تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه "بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2023 تضررت 11 ألف و484 أسرة يبلغ عدد أفرادها 80 ألفا و338، بالظروف الجوية القاسية في جميع أنحاء اليمن كالأمطار الغزيرة والسيول".
وأضاف أن "غالبية المتضررين يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها، وتستضيف النازحين".
وأشار التقرير إلى أن "آلية الاستجابة السريعة الأممية عززت استجابتها لمساعدة الأسر المتضررة من السيول في 147 مديرية في 18 محافظة (من أصل 22)".
ولفت إلى أنه "منذ يناير حتى نهاية يوليو تم توزيع المساعدات على أكثر من 124 ألف نازح متضرر من النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تقرير دولي: تضرر 80 ألف يمني جراء السيول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.