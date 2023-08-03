أخبار اليمن : أمطار غزيرة على صنعاء.. و"المدني": ابتعدوا عن مجاري السيول

أمطار غزيرة على صنعاء.. و"المدني": ابتعدوا عن مجاري السيول
تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وبدء تدفق السيول.
وحذرت مصلحة الدفاع المدني في بيان عاجل لها، من دخول المركبات الى السائلة نتيجة هطول أمطار متفرقة على العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة لها.
كما حذرت من التواجد او العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها لما يشكل ذلك من خطوره على الحياة.
ودعت المصلحة سائقي المركبات الى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار بسبب تدني مستوى الرؤية.
ودوت صافرات الإنذار في سائلة صنعاء ونداءات تحذيرية عبر مكبرات الصوت على إمتداد السائلة لأخذ الحيطة والحذر والخروج منها.
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