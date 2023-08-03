أخبار اليمن : ترسيم 1443 سيارة في حجة خلال عام

ترسيم 1443 سيارة في حجة خلال عامبلغ إجمالي عدد المركبات التي تم ترسيمها بجمارك محافظة حجة خلال العام 1444هـ، ألف و443 مركبة.

وأوضح مدير عام جمارك المحافظة، عبدالكريم الكحلاني، أنه تم ترسيم ألف و443 سيارة خلال العام الماضي بزيادة 93 سيارة عن العام السابق.

وأكد حرص رئاسة المصلحة ومكتب الجمارك على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وذوي الدخل المحدود وإتاحة الفرصة لهم لترسيم سياراتهم وفق الإجراءات المتبعة.

وأشار إلى أن العام الجاري 1445 سيشهد تفعيل مزيد من مهام المكتب فيما يتعلق بتعزيز إجراءات مكافحة التهريب والرقابة والتفتيش لضبط البضائع المهربة وترسيمها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وثمن تعاون محافظ المحافظة في توفير ساحة مخصصة للحرم الجمركي لاستكمال إجراءات الرقابة والتفتيش وترسيم البضائع المهربة.

وأفاد الكحلاني أنه سيتم تنفيذ حملة في مدينتي عبس وشفر بمديرية عبس خلال الفترة المقبلة لضبط وترسيم السيارات المهربة وغير المرسمة.

وأكد اهتمام رئاسة المصلحة وقيادة المحافظة بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل، منوها بجهود الأجهزة الأمنية وشرطة النجدة المبذولة في ضبط السيارات غير المرسمة وإيصالها إلى المكان المخصص للترسيم.

ودعا مدير الجمارك المواطنين لترسيم سياراتهم، مؤكدا أن المكتب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.