أخبار اليمن : صنعاء: ورشة توعوية للمرشدين والخطباء حول أضرار ومخاطر المخدرات

صنعاء: ورشة توعوية للمرشدين والخطباء حول أضرار ومخاطر المخدراتعقدت بوزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة اليوم، ورشة توعوية للخطباء والمرشدين حول أضرار ومخاطر المخدرات.

هدفت الورشة التي تأتي في إطار برنامج تعزيز التوعوية بأمانة العاصمة والمحافظات الذي تنفذه إدارة الخطباء والمرشدين بالوزارة وإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إلى توحيد الجهود لتوعية المجتمع ومكافحة جرائم المخدرات التي يراد بها إفساد المجتمع.

وفي الورشة أوضح نائب وزير الارشاد العلامة فؤاد ناجي، أن الورشة التي تأتي في إطار التعاون بين الوزارتين تهدف إلى تعزيز الدور الإرشادي والأمني على مستوى الأمانة والمحافظات من خلال عقد الورش التوعوية وإبراز قضايا المخدرات وعواقبها على المجتمع وكيفية توجيه المواطنين وخاصة الشباب لمواجهة هذه الآفة.

وأشار إلى أهمية دور الخطباء والمرشدين في التوعية بمخاطر المخدرات وأثرها على المجتمع.. لافتا إلى أن انتشار المخدرات هو جزء لا يتجزأ من الحرب التي يشنها تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

وأكد نائب وزير الإرشاد على ضرورة إحياء روح المسؤولية لدى المجتمع والتوعية بمخاطر هذه الآفة في المساجد والمدارس وغيرها واعتبار الصراع مع العدوان صراع شامل لمواجهة الحرب الناعمة والفساد الأخلاقي وانتشار المخدرات.

بدوره استعرض عضو مجلس الشورى جبري إبراهيم أبرز المخاطر للمخدرات من الناحية الدينية والاجتماعية والتي تتسبب في إضعاف الروح الجهادية لدى الشباب وضعف الوازع للدفاع عن الوطن وغيرها من الأضرار.

وحث الخطباء والمرشدين على التركيز في الخطب على تحصين الشباب والتعريف بأهمية دور الأسرة في توجيه وتربية الأطفال على قيم الدين الحنيف.

فيما استعرض مدير التدريب والتوجيه بوزارة الداخلية العقيد عيبان الرضي، مخاطر وأضرار المخدرات .. مشيرا إلى أهمية عقد هذه الورشة باعتبار التوعية مسؤولية جماعية.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط كميات من المخدرات خلال الأعوام الماضية.. مؤكدا على أهمية تعاون الجميع مع رجال الأمن للتصدي لهذه الجريمة وكذا توعية المجتمع بمخاطر المخدرات ومحاربتها.