أخبار اليمن : 8 غارات ضمن 44 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

8 غارات ضمن 44 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةارتكبت قوى العدوان 44 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 8 غارات لطيران العدو المسير، واستحداث تحصينات قتالية في حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق مكثف لطيران العدوان التجسسي في أجواء حيس ومقبنة بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة.