أخبار اليمن : أمطار ورياح قوية وأجواء حارة.. تحذيرات هامة

أمطار ورياح قوية وأجواء حارة.. تحذيرات هامةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، المحويت، حجة، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، الضالع، تعز، لحج، البيضاء، أبين، شبوة، وهضاب حضرموت والمهرة وسهل تهامة.

ومن المتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 - 44 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 32- 39 درجة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 25-45 عقدة ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 15-30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ صنعاء : 16.5ملم، حجة: 9.4، السدة : 4.9، تعز : 2.9، عمران : 1.5، إب : 1.5، صرفيت : 1.1ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل..

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.