شاهد .. مودل روز تلهب الانترنت بوضعية حميمية وتظهر بملابس مكشوفة أظهرت المستور من جسدها وبشكل فاضح !

انت الان تتابع خبر مودل روز تلهب الانترنت بوضعية حميمية وتظهر بملابس مكشوفة أظهرت المستور من جسدها وبشكل فاضح ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اسفزت مودل روز متابعيها بمقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة جريئة عرضتها لانتقادات واسعة من المتابعين.

وظهرت مودل روز بفستان سواريه يكشف عن منطقة الصدر بشكل لافت، ونشرت عارضة الأزياء السعودية، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، مقطع فيديو استعرضت فيه إطلالتها وتداوله عدد من المتابعين عبر حساباتهم الشخصية معبرين عن استفزازهم من الإطلالة التي وصفوها بصادمة.

كما لفتت مودل روز الأنظار بتبدل ملامحها، وكذلك شكل جسمها لتثير التساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة.

مودل روز بإطلالة جريئة

اللافت في إطلالة مودل روز ليس فقط جرأتها وإنما تغير ملامحها فبدت عارضة الأزياء السعودية بملامح متغيرة.

شبه البعض مودل روز في أحدث إطلالتها بمايا دياب، وهي ليست المرة الأولى، فسبق واعتمدت مودل روز على مكياج غير ملامحها تماماً حيث بدت وكأنها نسخة من النجمة اللبنانية مايا دياب، لتدهش متابعيها خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يشبهها متابعون بمايا دياب.

واعتمدت مودل روز متابعيها بإطلالة ظهرت فيها بملامح متغيرة تماماً ليعتبرها البعض استبدلت وجهها بوجه مايا دياب، كما لفتت عارضة الأزياء السعودية الأنظار بفستان بدون أكتاف كشف عن جزء كبير من صدرها وهو ما استفز الجمهور وعرضها للانتقادات.وتأتي إطلالة مودل روز التي عرضتها للهجوم بعد إطلالة أخرى ظهرت بها في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات بملابس غريبة وجريئة للغاية تسببت في هجوم شديد عليها.

وارتدت مودل روز كورسيه وبنطلون أسود اللون وضيقاً ومفتوحاً من الجزء الأعلى بشكل مستفز، إذ اعتبر بعض المتابعين أنه أظهر تفاصيل من جسم روز غير مرغوبة أبداً، وكأنها لم ترتدِ ملابس داخلية أيضاً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مودل روز الجدل بإطلالاتها الفاضحة، فترتدي فساتين ضيقة وقصيرة وجريئة في الوقت عينه.

فستان مودل روز

فستان مودل روز اعتمد على اللون الأسود بخطوط ذهبية، وظهرت عارضة الأزياء السعودية بشعر قصير ملموم من الأمام واعتمدت على مكياج أبرز تغير ملامحها وتحولها لنسخة من مايا دياب. كما حرصت عارضة الأزياء السعودية على استخدام إكسسوارات تناسب تصميم الفستان.

وبمجرد نشر مودل روز لمقطع الفيديو سادت حالة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي وهاجم متابعون مود روز ومن بين التعليقات: "وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، إعلموا أن ما تنشروه ستجده على صحيفة أعمالك وليس بإمكانك إنكارها يوم الحساب"، "استغفر الله انا بنت استحيت ذي ايش وضعها اهلها مايشفونها ما تخاف ربها استغفر الله اللهم عافينا من مابتلاهم".

كما جاء في التعليقات: "هذه لو شو ما سوت ما حطت ما طلعت محد معبرها مسويه سيط لنفسها بس عل سناب ولا هي محد درا عنها شي احسن ما تحط حشوه ليقدم خلي تسوي حل ليوره"، " لاحول ولا قوة الا بالله مو كذا صاير ما حلو ابدا"، "مادري ليه معطينها اكبر من حجمها جربوووو طنشوهاااا وشوفووووو وش تسوي بتركض وراكم ركض وتسوي ترند لعمرها".

وهاجم متابعون مودل روز في تعليقات منها: "ومتى عمرها سترت نفسها عشان تقولون جريء من طلعت وهي كذا سلعه جداً رخيصه ، الحمدلله الذي عافانا".

وقارن البعض مودل روز قبل وبعد الشهرة، حيث لفتت عارضة الأزياء الأنظار بتغير ملامحها، خاصة باعتمادها على فيلر الشفايف، وخضوعها لعملية قص الجفن والتي تركت تأثيرها واضحاً عليها، وجاء في التعليقات على إطلالة مودل روز في أسبوع الموضة بنيويورك: ".يالله تغيرت عن قبل أذكرها أول شهرتها ماكانت تلبس عاري كذا كانت تلبس بلايز كم بعد حتى كانت ملامحها جدا جميلة الأن حتى ملامحها بسبب العمليات خربَّت وشانت. الفلوس تغير الأنسان والشهرة تقلبه شخص ثاني".