أخبار اليمن : بعد مقتل 8 بصواعق رعدية.. مدني صنعاء يطلق تحذيرات مهمة

بعد مقتل 8 بصواعق رعدية.. مدني صنعاء يطلق تحذيرات مهمةدعا الدفاع المدني، بالعاصمة صنعاء، إلى اتباع إرشاداته، للحماية من الصواعق الرعدية، في ظل ارتفاع ضحاياها خلال الآونة الأخيرة، في مختلف المحافظات.

ونشر الدفاع المدني، ارشادات مهمة، تهدف للحد من ضحايا الصواعق الرعدية، مطالبًا المواطنين باتباعها:

⚡- في حال وجود صواعق رعدية وكنت خارج المنزل، عليك اللجوء إلى أقرب بناء والاحتماء به.

⚡ - اذا كنت داخل المنزل فتجنّب الخروج، مع الإدراك أن الصواعق يمكن أن تنفذ إلى المنزل عبر أسلاك الكهرباء والهاتف، أو حتى من السقف، لذلك يجب اتّباع الاحتياطات التّالية داخل المنزل لتجنّب خطر الصواعق:

1- فصل التيّار الكهربائي عند حدوث الصّواعق عن جميع المنزل، وإبعاد الأجهزة الكهربائيّة والإلكترونيّة عن قوابس وكوابل الكهرباء.

2- تجنّب استخدام الماء مثل الاستحمام أو غسل الأطباق أثناء حدوث الصّاعقة.

3- الابتعاد عن الأبواب والنوافذ المفتوحة تماماً بسبب تعرض الصاعقة من خلالها، والتوجّه إلى الأماكن المنخفضة في المنزل؛ مثل الطابق السّفلي.

4- تجنّب استخدام المصعد أثناء حدوث الصّواعق.

5- تجنّب استخدام الهاتف المحمول، لأنه يحتوي على موجات كهرومغناطيسية تساعد على جذب الصاعقة.

6 - عدم الإمساك بأجسام معدنية موصلة بالكهرباء.

7- في المناطق التي تكثر فيها الصواعق، يصبح من المهم تركيب هوائي على سطح المبنى أو المنزل للحماية من الصّواعق، وهو عبارة عن قضيب معدني طويل أعلاه إبره معدنيّة مدبّبة، وهو يجبر العاصفة على التسرب عبر المسار المحدد لها من السطح وحتى أسفل البناء، وهو ما يمنع دخولها عبر أسلاك الكهرباء والهاتف أو عبر الأرضيّات والجدران الخرسانيّة، أو أنابيب الماء والغاز المعدنيّة، وبهذا يقي من حدوث الحرائق النّاتجة عن العاصفة.

⚡ - إذا كنت داخل السيارة فعليك البقاء بداخلها أثناء الصواعق وعدم محاولة الخروج منها، على الرّغم من أنّ البقاء داخل السيّارة ليس آمناً كلياً ولكنّه أفضل من التّواجد في الخارج، لأنّ الطبقة المعدنية للسيّارة من الخارج تفرغ البرق باتجاه الأرض.

⚡ - الابتعاد عن المسطّحات المائيّة مثل البحيرات وحمّامات السّباحة، وذلك لأنّ الماء يعد موصلاً جيّداً للشحنات الكهربائيّة.

⚡ - تجنّب الوقوف تحت الأشجار شاهقة الطّول، لأن الأشجار الطويلة تجذب الصواعق إليها.

وخلال الساعات الماضية، توفي وأصيب 12 شخصاً بينهم طفل وامرأة إثر صواعق رعدية، في محافظات صعدة وذمار وإب والمحويت والحديدة وريمة.