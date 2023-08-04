أخبار اليمن : جرحى مدنيون في قصف سعودي على صعدة

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جرحى مدنيون في قصف سعودي على صعدة

أصيب 6 مدنيين اليوم جراء قصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. جرحى مدنيون في قصف سعودي على صعدةأصيب 6 مدنيين اليوم جراء قصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني، أن مديرية شدا تعرضت لقصف مدفعي سعودي مكثف ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين. وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى رازح الريفي. وتتعرض المناطق الحدودية بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي في ظل صمت أممي مطبق.



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