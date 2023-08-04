أخبار اليمن : الحديدة.. 56 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 56 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 56 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 4 غارات لطيران العدو المسير، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

واشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، وقصف مدفعي على حيس، و44 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

