انت الأن تتابع خبر هزة يمين وهزة شمال .. بوصلة رقص فتاتان سعوديتان تتحدى أشهر راقصة في هزة الوسط.. والجمهور أحلي من سما المصري والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من بعد انتشار المهرجانات والحفلات الصاخبه في البلد العربي الاولى التي تهتم بالعادات والتقاليد والدين الاسلامي نحن الان على موعد مع شيء جديد وهو بس فيديو مباشر يقومنا بالرقص بطريقه في غايه ويقومون ببعض الحركات مع بعضهم البعض داخل منزلهم.

ففي فيديو انتشر بقوه كبيره ظهرت فتاة وهي تقوم بوصله رقص هزة يمين وهزة شمال تتحدى بها أشهر راقصة في مصر والوطن العربي بما فعلته في فيديو وأظهرت جمالها وهي تقوم بوصله رقص