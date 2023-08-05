انت الأن تتابع خبر بدون خجل .. وصلة رقص بلدي لطبيبة ببدلة رقص فاضحة في المستشفى والمرضي :غلبتى صافيناز و سما المصري .. اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر عن فيديو انتشر بقوه في على مواقع السوشيال ميديا ويظهر فيه راقصه شقراء فائقه الجمال وهي تقوم بواسطه رقص وهي داخل المستشفى مع اثار استغراب الكثيرون واليكم تفاصيل هذا الخبر المهم للغايه عن ما فعلته هذه الطبيبه في المستشفى

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الضوط على الطبيبة بعد الواقعة دفعتها لتقديمها استقالتها بسبب انتشار الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترتدي بدلة رقص وأخذت ترقص أمام طاقم عمل الممرضين والأطباء.

وومن جانبه، قال أندريه لوبتشينكو ممثل مستشفى كراسنويارسك، أن الطبيبة استقالت بعد انتشار فيديو الرقص الشرقي في وسائل الإعلام المحلية في المدينة يظهر احتفال الأطباء بالسنة الجديدة، في نهاية ديسمبر الماضي، ترقص فيه مع مجموعة من النساء رقصا شرقيا.