انت الأن تتابع خبر غلبت سما المصري .. فلاحة مصرية تقوم بوضع الخيار علي الصابون داخل الحمام من امن اجل البحث عن الشهره والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فلاحه مصريه تتجرد من ثوب الخجل بعد قيامه بعرض جسمها بالكامل امام الكاميرا واظهار بعض من جسمها داخل غرفه النوم وذلك بعد قيامها بنشر فيديوهات ممنوعه من العرض على منصه تيك توك الذي تقوم باعطاء ارباح وشهره واسعه للفيديوهات التي تحصل على عدد كبير من المشاهدات والمتابعين على منصه تيك توك شاهد الفيديو بالكامل للفلاح المصريه.

اقدمت هذه الفتاه على انشاء حساب رسمي له عبر منصه سناب شات وذلك من خلال نشر بعض الفيديوهات الغير اخلاقية لها من اجل الربح والبحث عن الشهره من خلال عرض اجزاء من جسمها للكاميرا داخل غرفه النوم الخاصه بها وتغيير بعض الملابس ونشرها في هذه المنصات التي تشارك الفيديوهات الممنوعه من العرض.