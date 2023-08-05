أخبار اليمن : الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء للأستاذة جميلة الماخذي

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الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء للأستاذة جميلة الماخذي

قامت الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، ومعها الأستاذة تهاني الأشموري رئيسة دائرة المرأة للشؤون التنظيمية والفروع بالأمانة العامة، بزيارة الأستاذة جميلة حمود الماخذي، قدمنا خلالها واجب العزاء والمواساة بوفاة زوجها علي لطف الصرمي. الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء للأستاذة جميلة الماخذيقامت الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، ومعها الأستاذة تهاني الأشموري رئيسة دائرة المرأة للشؤون التنظيمية والفروع بالأمانة العامة، بزيارة الأستاذة جميلة حمود الماخذي، قدمنا خلالها واجب العزاء والمواساة بوفاة زوجها علي لطف الصرمي. وعبرتا عن صادق تعازيهما وعميق مواساتهما نيابةً عن قيادة القطاع النسوي وكافة الفعاليات النسوية بالمؤتمر الشعبي العام في هذا المصاب الأليم. سائلتان المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنآ إليه راجعون..

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