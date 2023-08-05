انت الأن تتابع خبر سما المصري تكشف عن وشم على أسفل بطنها ومتابع: البتاع ظهر ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ​سما المصري​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها وهي تأخذ سيلفي أمام المرآة.

وبدا واضحاً من الصورة للمتابعين الوشم الذي رسمته على أسفل بطنها، فيما حاولت تقليد لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجهة طريقة الوقوف وعلّقت بالقول:”كريستيانو مين والناس نايمين”.

ومن ناحية اخرى، كانت المصري نشرت صورة جديدة لها اشارت من خلالها الى انها اعتمدت لوك جديد، لكنها لم تظهره بهذه الصورة بالكامل، ووعدت المتابعين بمفاجأة ستبهرهم، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت سما على الصورة قائلة: “وبدأت ملامح اللوك الجديد من فوق بس… لسه الباقي خليها مفاجأه ….هابهركوا.”