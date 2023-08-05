أخبار اليمن : مخلفات العدوان تسقط 17 ضحية خلال يوليو

مخلفات العدوان تسقط 17 ضحية خلال يوليوكشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ومخلفات الحروب، عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة 11 خلال شهر يوليو 2023، جراء مخلفات العدوان في عدد من المحافظات اليمنية الملوثة بهذه المخلفات.

وأوضح المركز التنفيذي في بيان، أن هذه الإحصائية شملت الحالات التي تم الوصول إليها وتوثيقها، في حين تلقى المركز أكثر من أربع مناشدات بطلب التدخل وإنقاذ ضحايا في المناطق الملوثة خلال يوليو الماضي.

وأكد البيان أنه ونتيجة لإيقاف أنشطة المركز بشكل كامل من قبل الأمم المتحدة لم يتمكن من الاستمرار في أعمال التطهير الميدانية وانقاذ حياة المدنيين في المحافظات والمناطق الملوثة.