انت الأن تتابع الجو حر حرام عليكم .. طالبة مصرية تشعل حماس الطلاب بوصلة رقص غلبت سما المصري وصافيناز داخل الفصل في احدي المدارس الثانويه والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -صدمت الجميع بما فعلته من بشاعه الموقف اقدمت هذه المراهقه الطالبه في الصفحه الثانيه الثانوي بنشر فيديو لها مدته اربع دقائق وهي تقوم بوصله رقص داخل احد المدارس الخاصه بالبنات تابع التفاصيل.

بدون كسوف ولا حاجه قامت هذه الطالبه التي تبلغ من العمر 16 عام وهي في الصف الثاني الثانوي في احد المدارس الثانويه الخاصه بالبنات وفي لحظات الراحه داخل المدرسه انتهزت هذه الطالبه الفرصه وقامت داخل الفصل اكثر من ربع ساعه مع صديقتها بتصويرها ونشر هذا الفيديو على جروب المدرسه وبعد نشره على هذا الجروب تصدر هذا الفيديو ترند تويتر على جميع المنصات خلال الساعات الماضيه شاهد الفديو بالكامل قبل الحذف.