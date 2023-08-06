انت الأن تتابع خبر اتفرج قبل الحذف.. عدت سما المصري فلاحه مصريه خارقة الجمال ولعت النت واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص شرقي هزة يمين وهزة شمال بالاحمر الشفاف يظهر ما تحته!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما تثير الراقصة صافيناز غضب الجمهور بسبب الجرأة التي تظهر فيها بإطلالاتها، والجدل الذي تخلقه بعدها. فكيف بدأت مسيرتها بالرقص؟ كلّ التفاصيل في هذا الموضوع من موقع أنوثة.

مسيرة حياة صافيناز

– صافيناز جوريان من مواليد أرمينيا من 20 ديسمبر 1983.

– عندما علم والدها انها ترغب بالاتجاه نحو الرقص، قال لها: “سأضع عليكي بنزين، وأولع فيكي”، حسب ما قالته صافيناز خلال ظهورها في برنامج “الترابيزة”.

-حصلت على لقب ملكة جمال أرمينيا.

-بدأت حياتها بالعمل كراقصة باليه، ثمّ اتجهت الى الرقص الشرقي بسبب شغفها به.

– في العام 2011 أتت إلى مصر وتحديداً الى شرم الشيخ، وعملت في عدد من الفنادق والملاهي، ثم إستقرت في القاهرة لتعمل في ملهى ليلي بمنطقة المهندسين، لتقترب أكثر من الوسط الفني.

أول ظهور لها كان في بعض الأغاني المصورة من انتاج قناة “دلع” الفضائية، والأغنية الأولى التى رقصت فيها هي أغنية “وربنا المعبود”.

– ذاع سيط صافيناز في “فيلم القشاش” حيث رقصت فيه على أغنية “على رمش عيونها” في العام 2013، وكسبت شهرة كبيرة حينها.

– يتابعها على انستقرام نحو مليوني متابع.