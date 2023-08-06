عدت صافيناز.. فلاحة مصريه ولعت النت تتحدي اشهر راقصة في مصر والوطن العربي تقوم بوصلة رقص بالعباية هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاسود والابيض الشفاف .. ومتابع فرمت سما المصري

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رياض - احمد صلاح - كشفت الراقصة الاستعراضية صافيناز، عن فيديو لها وهي ترتدي رداء أبيض، وتقف أمام حمام سباحة، ويخرج من الماء شاب يضع في إصبعها خاتم الخطوبة.

وعلقت على الفيديو “قريبا هنقول مبروك”، واعتقد الجميع أنها خطبتها بالفعل، وانهالت عليها التهاني بالخطوبة.

في هذا السياق، بعد انتشار المباركات علي الفيديو، اتضح بعد دقائق من نشر الفيديو أنها الأمر مجرد دعاية لكليبها الجديد، والفيديو من كواليس التصوير مع الموديل رامي دياب.

ونشرت “صافيناز” صور من تصوير الكليب أثناء التحضيرات وبجوارها الموديل الذي وضع الخاتم في إصبعها.

من ناحية أخرى، كانت الراقصة صافيناز قالت إنها لا توافق أن تنفق أموالها على أي شخص يتزوج منها، موضحة: “أنا مش عاوزة فلوسه، ده راجل بشنب، لنفسه، ولو ميصرفش عليّ عادي، بس مياخدش فلوسي”.

وأضافت “صافينار” في تصريحات سابقة: “لو حد اتحرش بيّ وأنا برقص هعوره في وشه ومش هينساها حتى لو هموت، هضرب وهتضرب.. متحطش في الموقف ده، ومرة كنت راكبة مترو في موسكو وحد جرب يمسك وسطي لفيت وضربته بالرجل ووقعته من السلالم المتحركة ومسكته من قميصه وجيبت له الشرطة، وشتمته بالروسي”.