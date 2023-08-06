أخبار اليمن : قطاع الاعلام بالمؤتمر يدين إغلاق منصات إعلامية يمنية

قطاع الاعلام بالمؤتمر يدين إغلاق منصات إعلامية يمنيةأدان القطاع الإعلامي بالمؤتمر الشعبي العام اغلاق وحذف شركتي ( يوتيوب وفيسبوك) لعدد من قنوات وصفحات وسائل اعلام يمنية بينها صفحة (دوت الخليج) على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واعتبر قطاع الاعلام بالمؤتمر الشعبي العام استهداف صفحات وقنوات الاعلام اليمني العاملة في الداخل انتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية الدولية ولحرية الصحافة والتعبير، ومصادرة لحق المواطنين في المعرفة والوصول الى المعلومة واستخدام الإنترنت.

واستنكر قطاع الاعلام بالمؤتمر الشعبي العام محاولات تحالف العدوان السعودي- الأمريكي على اليمن، التستر على جرائمه وإنتهاكاته خلال 9 سنوات ماضية، بمثل هذه الإجراءات القمعية بحق منصات إعلامية وطنية، تعبر عن حقوق وحريات وقضايا الشعب اليمني.

ودعا القطاع الإعلامي بالمؤتمر كافة وسائل الإعلام العربية والعالمية والمنظمات الحقوقية والصحفية إلى إدانة مثل هذه الجرائم والإنتهاكات، والتضامن مع قنوات ومنصات الإعلام اليمني.

