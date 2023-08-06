أخبار اليمن : الحديدة.. 58 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 58 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 58 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، غارة للطيران التجسسي على الجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق طائرة تجسسية في اجواء الجبلية، و19 خرقاً بقصف مدفعي، و35 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.