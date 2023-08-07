انت الأن تتابع خبر بدون كسوف ولا خجل مراهقة سعودية تتصدر الفيس بوك بوصله رقص هي الاقوي بعد كشف المحظور امام الكاميرا غلبت سما المصري وصافيناز والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت مراهقه وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد قيامها بنشر فيديو غير اخلاقي لها داخل غرفه النوم من اجل البحث عن الشهره والمال تابع التفاصيل.

اقدمت فتاه مراهقه في مقبل العمر بانشاء حساب رسمي على منصه تيك توك ومنصة اليوتيوب وبعد قيام هذه الفتاه بتوثيق حساب رسمي على منصه اليوتيوب

قامت بنشر فيديوهات لها غير اخلاقي وهي تقوم بوصله رقص دامت اكثر من ساعه داخل غرفه النوم بالملابس المنزليه الشفافه نشره هذا الفيديو على منصه اليوتيوب الفيديو الذي حاز على عدد كبير وحصد على مشاهدات لاكثر من مليون مشاهده بسبب احتواء الفيديو على لقطات ممنوعه من العرض وغير مناسبه للاطفال شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف