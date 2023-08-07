انت الأن تتابع خبر السعودية رهف القنون مع حبيبتها في السرير قبل و مداعبات وافعال فاضحة ومتابع :من قلة الرجالة ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بخطوة جريئة منها، أعلنت رهف القنون انضمامها بشكل رسمي لمنصة “onlyfans” والتي يتم بها مشاركة صُور وفيديوهات مقابل اشتراك شهري من المتابعين الذين يرغبون بمتابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات.

الجدير بالذكر ان جمهورها السعودي بدأ بحملة ضدها مؤخرا بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي تقبل صديقتها او حبيبتها من شفاها بلقطات مستفزة للجمهور أغضبت الشعب السعودي.

مقطع الفيديو أظهرها وهي تقبّل صديقتها على شفافها وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل على تصرفاتها وتبرأوا منها.