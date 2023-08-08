انت الأن تتابع خبر بدون خجل.. كيوم ولدتها امها فتاة سعودية أبهرت الشباب بوصله رقص تحدت بها اشهر راقصة في العالم شاكيرا وسما المصري وفيفي عبده والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت فتاه مراهقه عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك ومنصة سناب شات وهي تقوم بوصله رقص هي الاقوى داخل الوطن العربي شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف.

بدون كسوف ولا خجل قامت فتاه تبلغ من العمر 25 عام بتوثيق حساب رسمي لها عبر منصه اليوتيوب التي تعطي ارباح للفيديو الذي يحتوي على كميه كبيره من المشاهدات والمتابعين عبر الصفحه الرسميه الخاصه به

وبعد قيام هذه المراهقه بتوثيق حسابها قامت بنشر عده فيديوهات ممنوعه من العرض لها داخل غرفه النوم وهي تقوم بوصله رقص وترتدي اظهرت جسمها بالكامل نشرت هذه المراهقه هذا الفيديو خلال الساعات الماضيه حصد بعدها على عدد كبير من المتابعين والمشاهدات التي اثار جدلا كبير.