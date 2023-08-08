كيوم ولدتها.. المومس الفاضلة سما المصري خطفت جمهور صافيناز بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال بعباية حمراء ومتابع..كسحت ليلتنا حمراء

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رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة صوفينار، إن الرسالة التي انتشرت بينها وبين اللاعب صالح جمعة حقيقية، إلا أنها لم تكن تعرفه بشكل مسبق، ولم تعرف أنه لاعب كرة مشهور، موضحة أنها ترد بهذه الرسالة على جميع المتابعين

وأضافت “صوفينار”، خلال مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر قناة “القاهرة والناس”، أن صالح جمعة أخبر بعض المواطنين أنها تحبه وتغازله ويتحدث معها كثيرًا، مؤكدة أنها غير متابعة لكرة القدم ولا تعرف اللاعب، موضحة أن هذه الرسالة تسببت في مشكلة مع خطبيها قد تصل للانفصال.

وتابعت: “إرسال اللاعب لمتابعيه الرسالة على أنني معجبه به شىء غير مفهوم”، موضحة أن إرسال”إموشن” القلب شىء طبيعي، ويحدث دائمًا من متابعها، إلا أن تحريف الرسالة بأنني أعاكسه وأحبه شىء غير حقيقي.