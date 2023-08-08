هزه يمين هزه شمال .. ربة منزل تصدم الجميع بوصله رقص بلدي في غرفه نومها بالاحمر الشفاف ورد متابع غلبت سما المصري وصافيناز

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رياض - احمد صلاح - نشرت ربه منزل خلال ساعات ماضيه فيديو لها على منصه التيك توك وهي تقوم بوصله رقص لمده نصف ساعه داخل غرفه النوم وقامت بنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي واثار ضجه كبيره بعد نشر هذا الفيديو بساعات تابع التفاصيل

تعتبر اكثر الاشياء التي تعطي للفرد المال الشهرة هي الانترنت وخاصه منصات السوشيال ميديا مثل التيك توك واليوتيوب منصة سناب شات

قامت هذه الفتاه التي تبلغ من العمر 25 عام بانشاء حساب رسمي لها وبعد توثيق هذا الحساب قامت بنشر فيديو ممنوع من العرض وغير مناسب للاطفال على منصه اليوتيوب وذلك من اجل الربح والحصول على عدد كثير من المشاهدات والمتابعين والحصول على الشهره فكانت ترتدي هذه المراهقه قميص اسود شفاف كشف ما تحته.

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