أخبار اليمن : ترقيم 75 ألف وسيلة نقل.. إصدار 49 ألف رخصة قيادة في عام

ترقيم 75 ألف وسيلة نقل.. إصدار 49 ألف رخصة قيادة في عامبلغ إجمالي عدد وسائل النقل التي تم ترقيمها بلوحات مختلفة خلال العام الماضي 1444هـ، 75 ألفاً و34 وسيلة في مختلف المحافظات.

وأفادت الإدارة العامة للمرور في تقرير، بأنها أصدرت 49 ألفاً و92 رخصة قيادة جديدة، وجددت 18 ألفا و250 رخصة، في حين تم تجديد 135 ألفاً و87 كرتاً آلياً ويدوياً، وملكيات بعدد 39 ألفاً و481 معاملة.

وأشار التقرير إلى إصدار ألف و96 تفويض قيادة، و234 تغيير أوصاف، وإصدار ألفين و255 لوحة بدل فاقد وتالف.

وحسب التقرير، تم ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية المرتكبة، منها 50 ألفاً و318 مخالفة تم تسديد رسومها القانونية، كما تم ضبط 627 قضية مختلفة واستيقاف المتهمين فيها، من بينها سيارات مسروقة، ووثائق ولوحات وقعائد سيارات مزورة، وأشخاص منتحلين لصفة رجل المرور.

وذكر أن مركز الشكاوى استقبل 421 شكوى من قبل المواطنين وتم انجازها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في حين استقبل مركز البلاغات 11 ألفاً و321 بلاغاً، توزعت بين حوادث مرورية، وإغلاق واعتداءات ومعوقات على الطرق.

وفي مجال التوعية المرورية، نفذت شرطة المرور بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية حملات توعية مرورية منها حملة "وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ" بغية نشر الوعي والثقافة المرورية بين شرائح المجتمع في كافة المحافظات، حيث تم تنفيذ أكثر من 100 فعالية في المدارس والطرق وغيرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأفاد التقرير بإنتاج 136 فلاشاً، و639 تصميماً توعوياً، و75 تقريراً مرئياً، كما تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وإرسال 29 رسالة نصية sms توعوية وإرشادية لهواتف المواطنين، والتنسيق مع وزارة الإعلام والمؤسسات والجهات الإعلامية لنشر الوعي المروري، وتنفيذ 8 برامج تلفزيونية و7 برامج إذاعية، وتحرير ونشر 69 مقالاً صحفياً، و962 خبراً، و358 تنويهاً بالحركة المرورية، وتنفيذ 313 استطلاع رأي.

كما تم تنفيذ 36 دورة وندوة في الوعي والثقافة المرورية والتعريف بقواعد وآداب المرور، لعدد من السائقين في المؤسسات الحكومية والخاصة وغيرها، للوصول إلى مرور آمن يحقق شعار الأمن والأمان للمواطن وفي سبيل الحد من الحوادث المرورية.

وبين التقرير أنه تم إعداد وطباعة كتاب الدليل الإرشادي لجميع الخدمات المرورية وإجراءاتها ومتطلباتها ورسومها، إلى جانب كتب وبرشورات ومطويات توعوية بعدد 97 ألف، وتوزيعها على المواطنين ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح أنه جرى خلال العام الماضي تطوير ثمانية مراكز إصدار آلية لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة والمحويت والضالع، وافتتاح بعض محطات الوزن المحوري في الأمانة والمحافظات، وكذا استحداث إدارة الإنتاج والتجهيزات تضم مصنع اللوحات المعدنية للمركبات، وقسماً لإنتاج الوثائق والكروت ورفع كفاءتها الإنتاجية لتغطية الطلبات المتزايدة من قبل المواطنين.

ولفت التقرير إلى البدء بتنفيذ وإضافة نوافذ مهمة ومتعددة في الموقع والتطبيق الإلكترونيين، منها خريطة أماكن تقديم الخدمات، والدليل التفاعلي للخدمات المرورية، ونوافذ تمكن المواطنين من الاستعلام عن الخدمات المرورية إلكترونياً.

كما نفذت شرطة المرور مشروع الإحسان للمواطنين ومستخدمي الطريق بعدد 21 ألفاً 563 مهمة.