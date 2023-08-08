اخبار الخليج / اخبار اليمن

أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الحماسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الحماسي
092c30e1a1.jpg
990e54229a.jpg
80a00f6932.jpg
8b75caab8c.jpg
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء

748229bb4a.jpg
دوت الخليج -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الحماسي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء/ محمد حسين الحماسى، امين عام المجلس المحلى بمديرية سنحان وبني بهلول سابقا، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجلي الفقيد العميد الركن /صالح محمد حسين الحماسى، والشيخ /حسين محمد حسين الحماسي، واخوانهم، وكافة آل الحماسى، بمنطقه بنى بهلول مديرية سنحان محافظة صنعاء، عبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون "

ed69035ca6.jpg
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
اطبع الخبر
432353986d.jpg
احفظ الخبر بصيغة وورد
20963abfe4.jpg

تعليق

إرسل الخبر

إطبع الخبر

RSS

حول الخبر إلى وورد

معجب بهذا الخبر

انشر في فيسبوك

انشر في تويتر

المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة

counter easy hit

جميع حقوق النشر محفوظة 825825e3d8.jpg 2003-2023 570fa014e9.jpg

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء الحماسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا