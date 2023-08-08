أخبار اليمن : النعمي يؤكد أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية

النعمي يؤكد أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم عبدالله النعمي أهمية تضافر جهود الجميع والإسهام الفاعل في سبيل إنجاح العملية التعليمية باعتبارها مسؤولية وطنية.
وأشار الوكيل النعمي، خلال اطلاعه اليوم على سير العملية التعليمية بثانوية جمال عبدالناصر للمتفوقين بأمانة العاصمة، إلى جهود الوزارة الحثيثة للنهوض بالتعليم في ظل شحة الإمكانات وانقطاع رواتب المعلمين وغيرها من التحديات التي أفرزها استمرار العدوان والحصار للعام التاسع على التوالي.
وثمن ثبات وصمود التربويين في الميدان وانضباطهم في تأدية مهامهم وجهود إدارة المدرسة، مشيراً إلى الدور المعول على الطلاب المتفوقين باعتبارهم مشاريع علماء المستقبل.
وكان الوكيل النعمي استمع من مدير ثانوية عبدالناصر للمتفوقين الدكتور محمد القاسمي إلى شرح حول الجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب وإنجاح العام الدراسي.
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