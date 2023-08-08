انت الأن تتابع خبر غلبت سما المصري .. فلاحة مصرية تكشف المحظور بوصلة رقص جريئة علي تيك توك .. اتفرج علي اللبن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدون كسوف ولا خجل قامت هذه المراهقه بتصوير نفسها داخل غرفه النوم وهي ترتدي الملابس الداخليه فقط وقامت بتصوير نفسها عبر برنامج سناب شات وذلك من اجل تحقيق المال والبحث عن الشهره من خلال هذه الفيديوهات الغير اخلاقية تابع التفاصيل.

مراهقه قامت بانشاء حساب رسمي على منصه تيك توك ومنصة سناب شات وذلك من اجل تصوير نفسها داخل غرفه النوم بالملابس الداخليه

والقيام بنشر هذه الفيديوهات الخاصه بها داخل غرفه النوم والحمام على هذه المنصات ومشاركتها على جميع جروبات السوشيال ميديا وذلك من اجل البحث عن الشهره وتحقيق اكبر عدد من المشاهدات والمتابعين عبر هذه المنصه احتواه هذا الفيديو على وجود مراهقه تقوم بوصله رقص دامت لاكثر من ساعه بملابس الشفافه