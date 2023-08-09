أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الحاج حسين البدري

الأمين العام يعزي بوفاة الحاج حسين البدريبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج حسين حسين قاسم البدري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.

وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة للأستاذ محمد حسين حسين البدري، عضو المجلس المحلي وإخوانه، وكافة آل البدري في عزلة بني سري بمديرية الطويلة محافظة المحويت في هذا المصاب.

وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد وإسهاماته الاجتماعية ومساعيه الخيرة في الإصلاح بين الناس.. سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".