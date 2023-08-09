انت الأن تتابع خبر شاهد قبل الحذف.. فتاه مراهقه تصور نفسها مع زوجها في ليله الدخله لمده ساعه كامله من اجل المتعه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت فتاه تبلغ من العمر 25 عاما بتصوير ليله الدخله كامله مع زوجها داخل الفندق لمده ساعه كامله بدون كسوف ولا خجل واكتشف الزوج هذا الفيديو بعد ساعات من تصويره وكان رد فعل الزوج صادم للغايه..

تفاصيل صادمة قيام فتاه بتصوير ليله الدخله كامله

اقبلت فتاه في مقبل العمر في تصوير نفسها مع زوجها في اول ليله لها في غرفه الفندق بالكاميرا الخاصه بها لمده ساعه كامله وذلك من خلال تثبيت الكاميرا في احد زوايا غرفه الفندق وذلك من اجل الاستمتاع مع زوجها بعد هذه الليله وعند مغادره الغرفه اكتشف عامل الفندق هذا الفيديو الذي يحتوي على مشاهد ممنوعه مع زوجها لمده كامله قام هذا العامل بنشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي وبعد نشره اثاره ضجه كبيره قام الزوج على الفور بترك زوجته بسبب هذا الفيديو